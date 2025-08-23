У сжегшего свой паспорт певца Шарлота заберут имущество

Судебные приставы начали процедуру изъятия имущества певца Эдуарда Шарлота. Артист ранее был признан виновным по уголовным статьям, предусматривающим ответственность за оправдание нацизма, а также за посягательство на права, связанные со свободой совести и вероисповедания. Об этом свидетельствуют материалы Самарского областного суда.
"Судебные приставы начали конфискацию имущества певца Эдуарда Шарлота, осужденного за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий", — пишет ТАСС. Агентство ссылается на документы.
Основанием для исполнения решения стала вступившая в силу санкция по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Певец был признан виновным и приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
В материалах также говорится, что Шарлоту вменялись обвинения по еще двум статьям — уничтожение официального документа из личной заинтересованности и возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия. Однако уголовное преследование по этим эпизодам было прекращено из-за отсутствия состава преступления. В начале мая Шарлота был этапирован в колонию-поселение №1 города Тольятти, а 18 августа переведен в колонию общего режима.
Несколько лет назад в одном из опубликованных видеороликов певец Эдуард Шарлот порвал георгиевскую ленту, сложенную в виде буквы Z, а затем растоптал ее. После этого он, находясь без одежды, исполнил пародийную версию песни «День Победы». Кроме того, артист прикрепил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет, а также крест с распятием. Помимо этого, Шарлот сжег свой паспорт гражданина РФ.
Ранее отец Шарлота Валерий сообщил, что артист будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, а не в колонии-поселении. Такое решение связано с многочисленными нарушениями установленных правил, передает 360.ru. У певца зафиксировано 19 нарушений: например, он не держал руки за спиной, хранил майку в тумбочке, а также однажды не поздоровался с другим человеком, рассказал Валерий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.