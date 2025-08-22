Свердловчане на сутки остались без света и воды из-за коммунальной аварии

Жители дома на Загвозкина, 18 в Березовском (Свердловская область) уже сутки находятся без воды и электричества из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов.
«В подвал дома поступает вода с городской канализации. ТСЖ дома сообщает, что соответствующие аварийные службы города не реагируют. Дом уже сутки обесточен. Люди с детьми сидят без электричества и воды», — рассказал свердловчанин агентству.
Ранее в том же районе на Загвозкина, 12 мужчина провалился в обрушенный канализационный коллектор. Тротуар просто обрушился под ногами березовчанина. В «Водоканале» отметили, что ситуация аварийная.
Корреспондент URA.RU направил запрос в организацию. Ответ ожидается.
