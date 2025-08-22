22 августа 2025

Ирек Файзуллин осмотрел новый пермский зоопарк. Фото

Главе Минстроя РФ показали новый зоопарк в Перми
Министр строительства РФ оценил новый пермский зоопарк
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин в ходе рабочей поездки в Пермский край осмотрел новый зоопарк. Комплекс стал одним из самых современных в России. Об этом сообщается в telegram-канале Минстроя России.

«Новая территория зоопарка представляет собой современный комплекс, соответствующий международным стандартам содержания диких животных в неволе.

Территория природно-ландшафтного парка увеличена в 16 раз и теперь занимает 25 гектаров. Здесь разместились 130 сооружений, включая кормокухню, ветлечебницу, изолятор, системы водоподготовки и сцену с амфитеатром», — рассказали в ведомстве. 

Для животных создано 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде, 54 искусственных водоема и пять тематических зон: «Африканская саванна», «Полярный мир», «Лесная мозаика», «Обитатели гор» и «Тропический рай». На новую территорию переехали копытные, птицы, капибары, кенгуру, снежные барсы, тигр, львы, пума, полярные, серые и красные волки, белые и бурые медведи и другие хищники.

На территории высажено 50 видов деревьев и 47 тысяч многолетних цветов. Благодаря обновлению зоопарк теперь принимает до 5 тысяч посетителей в день.

