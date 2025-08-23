Российские школьники будут учить историю по новым учебникам

Российские школы начнут использовать новые учебники истории для учащихся 5–7-х классов с 1 сентября 2025 года. Об этом рассказал ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов. По его словам, обновленные пособия станут обязательными для всех образовательных организаций страны с начала следующего учебного года.
«Переход на новую гослинейку Минпросвещения определен в два года. В нынешнем — 5-7 классы, в следующем — 8-9 классы. При этом все учебники включены в Федеральный перечень учебников, и при желании школы или конкретный регион могут перейти на всю линейку уже в этом году», — сказал Кононов. Его слова приводит ТАСС.
Кононов подчеркнул, что изучение истории в школах начинается с пятого класса, когда учащиеся знакомятся с историей Древнего мира. Начиная с шестого класса, школьная программа предусматривает поэтапное освоение как Всеобщей истории, так и Истории России, при этом для каждого класса предусмотрено по два тома учебников. В рамках курса истории для 5-9-х классов школьники проходят материал от эпохи первобытности и возникновения первых цивилизаций до событий начала XX столетия.
Ранее стало известно, что в России в течение ближайших трех лет будет создан единый стандарт учебников по всем школьным предметам. Об этом рассказал глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.