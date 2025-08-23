В России готовятся запретить продажу вейпов

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о запрете продажи вейпов в России. С таким предложением к главе государства обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«С такой просьбой вчера к Президенту обратился губернатор Нижегородской области [Глеб Никитин], предложив дать регионам право принимать подобные решения. <...> Наш Президент Владимир Владимирович Путин поддержал», — написал Володин в мессенджере MAX.
Он также добавил, что с подобным предложением ранее выступали главы других субъектов России. В частности, Вологодской области. С ними были согласны родители и учителя. Председатель ГД добавил, что после решения Путина депутаты через два месяца выйдет на принятие закона о полной запрете продажи вейпов в РФ.
Володин также подчеркнул, что с 2023 года в России действует запрет на продажу электронных устройств и жидкостей к ним для несовершеннолетних. За нарушение этих правил были введены штрафы и даже уголовная ответственность.
