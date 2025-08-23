В Казани женщина прикурила сигарету от Вечного огня. Видео

Женщина в Казани прикурила сигарету от Вечного огня и попала на видео. Произошло это на мемориале памяти героев ВОВ в парке Урицкого. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Неизвестная дама прикуривает сигарету от Вечного огня на мемориале памяти героев ВОВ в парке Урицкого», — указано в посте. Отмечается, что полиция проводит проверку. За данное нарушение грозит уголовная ответственность.

Аналогичные нарушения происходят не только у нас. Недавно, в начале августа, Парижский суд вынес приговор 47-летнему гражданину за прикуривание сигареты у Вечного огня у триумфальной арки. Об этом сообщает «Ридус».

