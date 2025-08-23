Суворовское училище Петербурга получило высокую награду из рук генерала Евкурова

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил орден Почета Санкт-Петербургскому суворовскому военному училищу. Он также зачитал сообщение министра обороны Андрея Белоусова. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ.
«Все эти годы прославленное учебное заведение является образцом преемственности лучших традиций отечественного военного образования, воспитания истинных патриотов, надежных защитников Родины», — указано в письме Белоусова. Также отмечается, что многие выпускники заведения стали видными военачальниками, деятелями науки и культуры, а также известными политиками.
Церемония состоялась в рамках празднования юбилея со дня образования учебного заведения — 70 лет. Также награды были вручены педагогическому составу и руководству учреждения.
Это уже не первое поздравление от руководства Минобороны РФ. Ранее, в марте, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга поздравил коллектив Военной академии материально-технического обеспечения со 125-летием.
