Мирный житель погиб от удара ВСУ в Белгородской области

В результате атаки ВСУ есть пострадавшие, заявил Гладков
В результате атаки ВСУ есть пострадавшие, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Репяховка в результате целенаправленного удара ВСУ с помощью FPV-дрона погиб мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. Там добавили, что, по предварительным данным, мужчина скончался на месте от полученных ранений. Губернатор области выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что весь регион разделяет их горе.

Кроме того, в том же районе зафиксирован инцидент с подрывом легкового автомобиля на взрывном устройстве. Водитель транспортного средства отделался лишь ушибом ноги. Ему была оказана необходимая медицинская помощь в Ракитянской центральной районной больнице, после чего он был отпущен домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Уточняется, что автомобиль получил значительные повреждения. Власти продолжают мониторить обстановку в приграничных районах, где сохраняется повышенная опасность из-за продолжающихся обстрелов и минирования территорий.

