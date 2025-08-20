Из-за атаки ВСУ в Брянской области погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали дронами поселок Новый Варин
ВСУ атаковали дронами поселок Новый Варин Фото:

В результате атаки лесовоза FPV-дронами ВСУ в Брянской области погиб мирный житель, еще один житель ранен. Об этом написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«ВСУ целенаправлено атаковали FPV-дронами лесовоз в поселке Новый Варин Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, один мирный житель погиб, еще один мужчина ранен», — пишет губернатор в своем telegram-канале. Пострадавшему оказана медицинская помощь, также Богомаз добавил что будет оказана «вся необходимая поддержка и материальная помощь».

Ранее в Климовском районе Брянской области уже фиксировались атаки с применением FPV-дронов: в результате одного из таких инцидентов трое сотрудников дорожной службы получили ранения, их служебный автомобиль был уничтожен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки лесовоза FPV-дронами ВСУ в Брянской области погиб мирный житель, еще один житель ранен. Об этом написал губернатор Брянской области Александр Богомаз. «ВСУ целенаправлено атаковали FPV-дронами лесовоз в поселке Новый Варин Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, один мирный житель погиб, еще один мужчина ранен», — пишет губернатор в своем telegram-канале. Пострадавшему оказана медицинская помощь, также Богомаз добавил что будет оказана «вся необходимая поддержка и материальная помощь». Ранее в Климовском районе Брянской области уже фиксировались атаки с применением FPV-дронов: в результате одного из таких инцидентов трое сотрудников дорожной службы получили ранения, их служебный автомобиль был уничтожен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...