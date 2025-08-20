Из-за атаки ВСУ в Брянской области погиб человек

В результате атаки лесовоза FPV-дронами ВСУ в Брянской области погиб мирный житель, еще один житель ранен. Об этом написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«ВСУ целенаправлено атаковали FPV-дронами лесовоз в поселке Новый Варин Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, один мирный житель погиб, еще один мужчина ранен», — пишет губернатор в своем telegram-канале. Пострадавшему оказана медицинская помощь, также Богомаз добавил что будет оказана «вся необходимая поддержка и материальная помощь».
Ранее в Климовском районе Брянской области уже фиксировались атаки с применением FPV-дронов: в результате одного из таких инцидентов трое сотрудников дорожной службы получили ранения, их служебный автомобиль был уничтожен.
