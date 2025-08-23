В Калужской области в результате атаки БПЛА повреждена линия электроснабжения

В Барятинском районе Калужской области днем 23 августа при падении обломков беспилотника Украины была повреждена линия электроснабжения одной из деревень. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«При падении БПЛА в Барятинском районе незначительно повреждена линия электроснабжения одной из деревень», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. По его словам, на месте работает оперативная группа, в ближайшее время начнутся восстановительные работы.
В течение дня системы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников, отметил губернатор. Атака произошла над территориями сразу восьми районов области: Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Мещовского, Кировского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского. По предварительным данным, жертв и разрушений, кроме поврежденной линии электропередачи, нет. Оперативные группы проводят обследование на местах падения БПЛА.
