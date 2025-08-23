23 августа 2025

Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов

Аэропорт возобновил работу
Аэропорт возобновил работу

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь начал принимать и отправлять рейсы после временной приостановки работы на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал о нападении беспилотных летательных аппаратов на территорию региона. По его данным, системы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА, разрушений и пострадавших в результате атаки нет. В связи с инцидентом в Пулково были зафиксированы массовые задержки рейсов как на вылет, так и на прилет.

По информации портала онлайн-табло аэропорта, задержки коснулись десятков рейсов, восстановление регулярного графика ожидается в течение ближайших часов. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации, а пассажирам рекомендуют следить за обновлениями и уточнять информацию о статусе своих рейсов на официальных ресурсах аэропорта.

