Вам подарок от маркетплейса: мошенники избрали новую тактику для обмана россиян

Мошенники начали звонить россиянам от имени маркетплейсов и курьерских служб, сообщая о якобы готовой к вручению и уже оплаченной посылке. Об этом сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
«Жертве звонят якобы от имени известного маркетплейса или службы доставки и сообщают о готовой к вручению посылке. Злоумышленники утверждают, что заказ уже оплачен, необходимо лишь согласовать удобное время для его получения. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, мошенники объясняют это якобы ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя», — рассказал Бийчук РИА Новости.
Во время разговора жертве предлагают подтвердить личность через код из SMS или перейти по ссылке, ссылаясь на требования служб безопасности. На деле эти данные используются для доступа к личному кабинету пользователя или проведения операций с банковскими счетами. Также мошенники могут утверждать, что без немедленного подтверждения посылку утилизируют или заблокируют аккаунт клиента.
Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники начали использовать схему, при которой под видом сотрудников банка уговаривают россиян установить вредоносное приложение для удаленного доступа к устройству. По данным ведомства, они звонят или отправляют сообщения с предложением установить программу для защиты от взлома или проверки безопасности «Онлайн-банка».
Такое приложение предоставляет мошенникам полный доступ ко всем личным данным на смартфоне, включая мобильный банк и телефонную книгу. В ведомстве напомнили, что банки никогда не просят устанавливать сторонние приложения, поэтому не стоит переходить по подозрительным ссылкам, передает деловое издание «Взгляд».
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