С Тинькова* перестали взыскивать долг в 20 млн рублей

Судебные приставы прекратили процедуру взыскания 20 миллионов рублей с предпринимателя и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова* (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Причина — им не удалось установить местонахождение должника. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на сведения из базы данных службы судебных приставов и соответствующие документы.
"Судебные приставы прекратили взыскание 20 миллионов рублей долга с предпринимателя и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова", — передает РИА Новости информацию из соответствующих документов. Исполнительный лист на взыскание долга был выдан Усть-Лубинским районным судом 19 июня 2024 года.
Как следует из материалов дела, исполнительное производство было завершено в связи с тем, что судебным приставам не удалось установить местонахождение Тинькова и его имущества. Также не получилось получить сведения о наличии денег или иных активов на его банковских счетах.
Весной 2022 года основатель группы "Тинькофф" (TCS Group), в которую входит банк, Олег Тиньков продал холдингу "Интеррос" свою 35-процентную долю акций группы. Несмотря на попытки предпринимателя отозвать права на бренд у банка, в самом «Тинькофф банке» заявили, что исключительные права на использование бренда принадлежат финансовой организации.
*Олег Тиньков включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
