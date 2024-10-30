30 октября 2024

Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Исполнительный лист в отношении Олега Тинькова* был выдан 19 июня Фото:

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков* оставил в России долги на сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщается в базе судебных приставов и других официальных документов. В отношении предпринимателя был выдан исполнительный лист.

«Исполнительный лист в отношении Олега Тинькова* был выдан Усть-Лубинским районным судом 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей», — говорится в базе. Об этом пишет РИА Новости.

Весной 2022 года Тиньков продал холдингу «Интеррос» свою долю акций группы. Ее размер составил 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка. Там сообщили, что все права на бренд «Тинькофф» принадлежат самому «Тинькофф банку».

Тиньков* включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков* оставил в России долги на сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщается в базе судебных приставов и других официальных документов. В отношении предпринимателя был выдан исполнительный лист. «Исполнительный лист в отношении Олега Тинькова* был выдан Усть-Лубинским районным судом 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей», — говорится в базе. Об этом пишет РИА Новости. Весной 2022 года Тиньков продал холдингу «Интеррос» свою долю акций группы. Ее размер составил 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка. Там сообщили, что все права на бренд «Тинькофф» принадлежат самому «Тинькофф банку». Тиньков* включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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