Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей

31 октября 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Исполнительный лист в отношении Олега Тинькова* был выдан 19 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков* оставил в России долги на сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщается в базе судебных приставов и других официальных документов. В отношении предпринимателя был выдан исполнительный лист. «Исполнительный лист в отношении Олега Тинькова* был выдан Усть-Лубинским районным судом 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей», — говорится в базе. Об этом пишет РИА Новости. Весной 2022 года Тиньков продал холдингу «Интеррос» свою долю акций группы. Ее размер составил 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка. Там сообщили, что все права на бренд «Тинькофф» принадлежат самому «Тинькофф банку». Тиньков* включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков* оставил в России долги на сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщается в базе судебных приставов и других официальных документов. В отношении предпринимателя был выдан исполнительный лист. «Исполнительный лист в отношении Олега Тинькова* был выдан Усть-Лубинским районным судом 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей», — говорится в базе. Об этом пишет РИА Новости. Весной 2022 года Тиньков продал холдингу «Интеррос» свою долю акций группы. Ее размер составил 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка. Там сообщили, что все права на бренд «Тинькофф» принадлежат самому «Тинькофф банку». Тиньков* включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.