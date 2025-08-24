В России утвержден список обязательных школьных предметов

Министерство просвещения РФ утвердило список обязательных дисциплин на 2026/2027 учебные года, необходимых для получения основного общего образования. Об этом говорится в соответствующем документе ведомства. Также, помимо базовых обязательных предметов, в школьную программу введут новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».
«В план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: „Русский язык“, „Литература“, „Иностранный язык“, „История“, „Обществознание“, „География“, „Математика“, „Информатика“, „Физика“, „Биология“, „Химия“, „Изобразительное искусство“, „Музыка“, „Труд (технология)“, „Основы безопасности и защиты Родины“, а также „Физическая культура“», — говорится в документе министерства. Информацию передает РИА Новости.
В Минпросвещении уточнили, что изучение таких предметов, как «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» будет осуществляться по заявлению родителей школьников. Кроме того, в разделе о математике отмечено, что данный предмет охватывает курсы «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика». При этом в рамках предмета «История» предусмотрено изучение курсов «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края».
В июне Министерство просвещения сообщило о введении с 1 сентября 2025 года единых стандартов преподавания всех школьных предметов. Для каждого класса будут установлены четкие требования к образовательным программам, перечню изучаемых тем, а также к объему часов, выделяемых на освоение учебного материала, передает RT. Также ранее появилась информация, что с 1 сентября в школах для учеников 5–7-х классов могут снизить количества уроков английского языка до двух в неделю, пишет 360.ru.
