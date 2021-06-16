Андрей Косилов сообщил, что в один из птичников ударила молния Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильный пожар начался на птицефабрике «Равис» под Челябинском. Она входит в состав одноименного агрохолдинга, которым руководит бывший вице-губернатор области Андрей Косилов.

«Сегодня во время грозы молния ударила в крышу птичника, к сожалению, заполненного птицей. Две недели мы ждали этого дождя, и вот такая беда. Сейчас на месте работают пожарные», — рассказал URA.RU сам Косилов.

В ГУ МЧС на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение, что на область надвигаются грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Непогода сменила две недели аномальной жары, когда отсутствие осадков привело к росту числа пожаров в Челябинской области в десятки раз.

Горит один из 24 птичников «Рависа» Фото: Ульяна Турковская, группа «Подслушано в Рощино (Челябинская область)» во «ВКонтакте»