16 июня 2021

В Челябинской области горит фабрика экс-замгубернатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агросовещание с Алексеем Текслером в ЮУГАУ. Челябинск, косилов андрей
Андрей Косилов сообщил, что в один из птичников ударила молния Фото:

Сильный пожар начался на птицефабрике «Равис» под Челябинском. Она входит в состав одноименного агрохолдинга, которым руководит бывший вице-губернатор области Андрей Косилов.

«Сегодня во время грозы молния ударила в крышу птичника, к сожалению, заполненного птицей. Две недели мы ждали этого дождя, и вот такая беда. Сейчас на месте работают пожарные», — рассказал URA.RU сам Косилов.

В ГУ МЧС на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение, что на область надвигаются грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Непогода сменила две недели аномальной жары, когда отсутствие осадков привело к росту числа пожаров в Челябинской области в десятки раз.

Горит один из 24 птичников «Рависа»
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...