В «Детском мире» на Лубянке произошел взрыв, есть пострадавшие

В магазине «Детский мир» в Москве, предварительно, взорвался баллон с газом
В магазине «Детский мир» в Москве, предварительно, взорвался баллон с газом

В центральном магазине «Детский мир» на Лубянке в Москве произошел взрыв, сообщили в МЧС по столице. По предварительным данным, на третьем этаже здания сработал газовый баллон.

«Что-то взорвалось в главном „Детском мире“ страны, на Лубянке. Предварительно, хлопнул баллон с газом на третьем этаж», — пишет telegram-канал «ПУЛ МЧС Москвы». Идет эвакуация.

В результате инцидента пострадали два человека. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия.

