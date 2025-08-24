В «Детском мире» на Лубянке произошел взрыв, есть пострадавшие

В магазине «Детский мир» в Москве, предварительно, взорвался баллон с газом
В центральном магазине «Детский мир» на Лубянке в Москве произошел взрыв, сообщили в МЧС по столице. По предварительным данным, на третьем этаже здания сработал газовый баллон.
«Что-то взорвалось в главном „Детском мире“ страны, на Лубянке. Предварительно, хлопнул баллон с газом на третьем этаж», — пишет telegram-канал «ПУЛ МЧС Москвы». Идет эвакуация.
В результате инцидента пострадали два человека. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!