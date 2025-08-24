Людей из «Детского мира» на Лубянке эвакуировали до прибытия пожарных

Посетители и сотрудники Центрального детского магазина на Лубянке в Москве были эвакуированы после взрыва, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Администрация торгового центра организовала вывод людей до приезда экстренных служб.

«Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Там также подтвердили сам факт происшествия в здании ЦДМ.

Ранее в московском магазине «Детский мир» на Лубянке был зафиксирован взрыв. Согласно предварительной информации, на третьем этаже здания произошла детонация газового баллона. В результате происшествия пострадали двое человек. На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.

