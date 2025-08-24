Очевидцы рассказали о взрыве в Детском магазине в Москве

Очевидцы рассказали о взрыве в здании Центрального Детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в Москве. По их словам, инцидент случился днем, когда в торговом центре находились посетители.
«Все испугались, однако криков не было, всех тихо эвакуировали», — рассказал очевидец URA.RU. Также он отметил, что паники не было, люди спокойно эвакуировались, а про взрыв баллона узнали уже из новостей.
24 августа в ЦДМ на Лубянке прогремел взрыв, на данный момент сообщается об одном погибшем и трех пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы города. Территория вокруг ЦДМ оцеплена, движение транспорта ограничено.
