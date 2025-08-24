Вопрос гарантий безопасности при урегулировании украинского конфликта должен решаться на основе консенсуса с обязательным учетом ключевых интересов России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, не может быть ситуации, при которой судьбу безопасности Украины определяют исключительно страны, поддерживающие нынешние киевские власти.
«Почему это должны быть страны, подготовившие антироссийский госпереворот на Украине, накачавшие Украину современными вооружениями для атак по нашей территории?.. Я вам объясняю, я никогда не говорил, что Россия должна иметь право вето на гарантии безопасности. Но по гарантиям безопасности должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России», — отметил Лавров в интервью NBS News.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в апреле 2022 года украинская сторона была готова подписать документ, предполагавший нейтральный и внеблоковый статус страны. В этом проекте Киев также заявлял об отказе от ядерного оружия. Лавров подчеркнул, что именно эти принципы легли в основу провозглашения независимости Украины в начале 1990-х годов.
Министр также выразил мнение, что исключение России из процесса обсуждения вопросов безопасности в регионе противоречит как международным нормам, так и здравому смыслу. Лавров поставил под сомнение объективность позиций западных стран по этому вопросу.
Ранее The New York Times сообщал, что Украина выражает готовность рассмотреть возможность вывода собственных вооруженных сил с территорий Донбасса, находящихся под ее контролем, при условии предоставления ей международных гарантий безопасности, включая участие США. При этом подчеркивается, что такие гарантии должны быть надежными, например, включать присутствие европейских военных подразделений и авиационную поддержку со стороны США.
