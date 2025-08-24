Зеленский пошутил об атаках на нефтепровод «Дружба»

Зеленский: существование «Дружбы» зависит от самой Венгрии
Зеленский ответил на вопрос об увеличении у Киева шансов на снятие венгерского вето шуткой
Зеленский ответил на вопрос об увеличении у Киева шансов на снятие венгерского вето шуткой

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами пошутил о недавних атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба». Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой „Дружбы“ зависит от Венгрии», — сказал Зеленский. Отмечается, что президент Украины пошутил, отвечая на вопрос об увеличении у Киева шансов на снятие венгерского вето на вступление в Европейский союз. 

Кроме того, в публикации подчеркивается, что Украина неоднократно обвинялась странами ЕС в ударах по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», который проходит через территорию ряда европейских государств, включая Венгрию. Венгерское руководство подчеркивало важность стабильной работы этого маршрута для энергетической безопасности страны.

