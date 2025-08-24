В США снова заговорили об антироссийских санкциях

Вэнс: США готовы продолжить антироссийские санкции в случае неуспеха переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США готовы продолжить санкционное давление на Россию
США готовы продолжить санкционное давление на Россию Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США готовы продолжить давление на Россию с помощью новых экономических санкций, если переговоры по украинскому конфликту не приведут к желаемым результатам. Об этом он американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«В конце концов, мы либо добьемся успеха, либо упремся в стену. А если упремся в стену, то продолжим этот процесс переговоров, используя рычаги давления», — сказал Вэнс в интервью NBC News.

По словам вице-президента Штатов, администрация главы США Дональда Трампа уже использовала тактику «агрессивных экономических рычагов» для снижения доходов России от экспорта нефти. В частности, вводились «вторичные пошлины на Индию», чтобы затруднить доступ российских компаний к мировым рынкам и уменьшить их прибыль от нефтяной торговли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США готовы продолжить давление на Россию с помощью новых экономических санкций, если переговоры по украинскому конфликту не приведут к желаемым результатам. Об этом он американский вице-президент Джей Ди Вэнс. «В конце концов, мы либо добьемся успеха, либо упремся в стену. А если упремся в стену, то продолжим этот процесс переговоров, используя рычаги давления», — сказал Вэнс в интервью NBC News. По словам вице-президента Штатов, администрация главы США Дональда Трампа уже использовала тактику «агрессивных экономических рычагов» для снижения доходов России от экспорта нефти. В частности, вводились «вторичные пошлины на Индию», чтобы затруднить доступ российских компаний к мировым рынкам и уменьшить их прибыль от нефтяной торговли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...