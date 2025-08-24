В США снова заговорили об антироссийских санкциях

США готовы продолжить давление на Россию с помощью новых экономических санкций, если переговоры по украинскому конфликту не приведут к желаемым результатам. Об этом он американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«В конце концов, мы либо добьемся успеха, либо упремся в стену. А если упремся в стену, то продолжим этот процесс переговоров, используя рычаги давления», — сказал Вэнс в интервью NBC News.
По словам вице-президента Штатов, администрация главы США Дональда Трампа уже использовала тактику «агрессивных экономических рычагов» для снижения доходов России от экспорта нефти. В частности, вводились «вторичные пошлины на Индию», чтобы затруднить доступ российских компаний к мировым рынкам и уменьшить их прибыль от нефтяной торговли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.