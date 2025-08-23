В июле пермский приют для кошек «Матроскин» принял 13 новых питомцев, включая животных с тяжелыми травмами, и нашел дом для такого же количества котиков. Также приют запустил образовательные видео о помощи бездомным животным, сообщается на странице учреждения в соцсети во «ВКонтакте».
«За июль 2025 года „Матроскин“ принял 13 новых подопечных, многие из которых поступили с тяжелыми травмами. Среди них — кошка Ватка, пострадавшая от газонокосилки, Алисия с ранениями и обезвоживанием, Желейка, атакованная бездомной собакой, и Диккенс с открытым переломом. В этом же месяце приюту удалось пристроить 13 кошек, пять из которых нашли хозяев через котокафе „Котовский“, — рассказали в приюте.
Параллельно «Матроскин» развивает просветительскую деятельность: в июле выпущены три видео в котоблоге. Первый ролик посвящен алгоритму действий при обнаружении травмированного животного на улице, второй — созданию комфортной среды для питомца после ветеринарной клиники, а третий — особенностям ухода за кошкой с сахарным диабетом. Еще один выпуск посвящен тому, что делать, если с животным случилась беда.
Ранее в Перми происходили случаи, когда жители находили на улице оставленных котят и самостоятельно организовывали для них временный уход и поиск новых хозяев. Так, 20 августа 2025 года в доме на улице Емельяна Ярославского жильцы обнаружили коробку с тремя новорожденными котятами и смогли найти для них временный приют, разместив объявления о поиске новых владельцев.
