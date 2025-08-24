Канцлер Германии заявил о крахе системы социального обеспечения в стране

В Германии невозможно больше сохранять действующую систему всеобщего благосостояния из-за чрезмерных расходов на социальные программы. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц.
«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически», — подчеркнул Мерц. По его словам, расходы на социальные программы «вышли из-под контроля» и создают угрозу для устойчивости государственного бюджета, передает газета The Daily Telegraph.
Канцлер обратил внимание, что несмотря на замедление темпов экономического роста и увеличение безработицы, траты на пенсии и социальные выплаты продолжают расти. В 2024 году эти расходы достигли рекордных 47 миллиардов евро и, согласно прогнозам, будут увеличиваться в дальнейшем. В связи с этим Мерц подтвердил намерение придерживаться политики сокращения миграции и создания более благоприятных условий для бизнеса.
По данным Евростата, только государственные пенсии в Германии сейчас составляют около 12% ВВП страны. Совокупный государственный долг — 62,5% ВВП, что ниже среднего показателя по еврозоне. Однако Мерц отметил, что это не повод игнорировать существующие структурные проблемы в экономике и социальной сфере.
Ранее министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль сообщал, что дефицит бюджета Германии в 2025 году достигнет 170 миллиардов евро, и правительство планирует сократить расходы по большинству направлений, кроме обороны и инфраструктуры. На фоне роста госдолга и экономических трудностей власти уже объявили о необходимости уменьшения финансирования социальной сферы и повышения трудовой активности населения.
