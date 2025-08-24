В Свердловской области после падения мужчины в коллектор начался ремонт

В Березовском (Свердловская область), где мужчина провалился в обрушенный канализационный коллектор, продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. После обрушения трех участков сети были проведены неотложные мероприятия, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«С 18 часов до 5 утра бригада работала на устранении. В 22:30 произошло обрушение второго участка, а в 4 часа – еще одного... Каналопромывочной машиной получилось промыть старый канализационный коллектор с направления переулка Клубного в сторону улицы Театральной, таким образом пробить пробку, образовавшуюся в результате обрушения головного коллектора... Сейчас в ночное время проводятся работы», — сообщил Писцов в своем telegram-канале.
К работам подключились специалисты водоканалов Екатеринбурга и Березовского, сотрудники МЧС и предприятия города. В настоящее время в районе введена временная линия перекачки стоков, для чего было смонтировано около 140 метров труб.
Ранее капитальный ремонт данного коллектора был запланирован на 2026 год, однако из-за ЧП работы будут проведены в ближайшее время. На аварийный участок 26 августа выйдет подрядчик, который займется заменой почти 778 метров коллектора на участке от улицы Загвозкина до Октябрьской.
Инцидент с провалом мужчины в канализационный коллектор на улице Загвозкина, 12 произошел накануне: прохожий провалился в яму глубиной около двух метров, но смог выбраться с помощью очевидцев и не пострадал. После происшествия территорию огородили, а специалисты «Водоканала» признали ситуацию аварийной и пообещали приступить к ремонту в ближайшие дни.
