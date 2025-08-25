Часть россиян начнут получать зарплату по-новому

Депутат Говырин: С сентября в РФ вводится новый расчет зарплат и ночных смен
В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила расчета заработной платы и доплат за ночные смены. Согласно изменениям, теперь минимальная надбавка за работу в ночное время установлена на федеральном уровне и будет составлять не менее 20% от часовой тарифной ставки либо оклада, пересчитанного на час. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Говырин. 

«Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час. Если раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех», — процитировал Говырина канал RT.

Также депутат подчеркнул, что нововведения распространяются на всех сотрудников, работающих в ночное время. В том числе тех, кто совмещает основную работу с подработкой, например в сфере охраны, транспорта или торговли.

Кроме того, серьезно изменен порядок вычисления среднего заработка. Новый документ заменяет постановление 2007 года и содержит подробный перечень выплат, которые необходимо учитывать при расчете отпускных, командировочных и выходных пособий. Туда включены премии, надбавки и стимулирующие выплаты. При определении среднего заработка больше не будут учитываться периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и уходу за ребенком.

Как сообщало URA.RU ранее, в России с 1 сентября 2025 года изменятся правила расчета отпускных. Теперь при определении их размера будут учитываться не только ежемесячные, но также квартальные и годовые премии.

