Школьников хотят обучать по вузовским учебникам

Московский физико-технический институт (МФТИ) с 1 сентября 2026 года начнет массовое внедрение новых учебников для углубленного изучения естественно-научных дисциплин в российских школах. Об этом сообщил ректор физтеха Дмитрий Ливанов в интервью журналистам. Речь идет о линейке учебников по физике, математике, информатике, химии и биологии для учеников 10–11-х классов.
«С 1 сентября 2025 г. начнется апробация таких учебников в школах. Институт также разрабатывает аналогичную линейку учебников для 7–9-х классов, их подготовка займет примерно 2–3 года», — рассказал Ливанов в интервью газете «Ведомости». Он добавил, что новые учебники рассчитаны на старшеклассников, которые планируют в будущем связать свою жизнь с наукой, инженерией или IT. Учебные пособия, разработанные МФТИ, отражают новые тенденции в физике, биологии и информатике. По словам ректора вуза, в таких направлениях происходят революционные изменения в настоящий момент и их надо доносить школьникам.
В университете также ведется подготовка аналогичной серии учебников для 7–9-х классов. Разработка этой линейки, по оценке Ливанова, может занять еще два-три года. Содержание новых учебников будет регулярно актуализироваться с учетом последних научных достижений и технологических трендов. При этом в Минпросвещения пока не комментировали данную информацию.
Ранее журналисты сообщали, что Минпросвещения разрабатывает единые учебники естественно-научного цикла для углубленного уровня совместно с сотрудниками МФТИ. Базовые учебники создаются в сотрудничестве с учеными Российской академии наук, которая примет участие в подготовке материалов по физике, химии и биологии. Запуск единых учебников по естественным наукам на национальном уровне намечен на 1 сентября 2027 года. Минпросвещения также утвердило список обязательных предметов для школьников в новом учебном году.
