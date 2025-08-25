Школьников хотят обучать по вузовским учебникам

Ректор Ливанов: МФТИ разрабатывает учебники для старшеклассников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МФТИ разрабатывает учебники для учеников 10-11 классов школы
МФТИ разрабатывает учебники для учеников 10-11 классов школы Фото:

Московский физико-технический институт (МФТИ) с 1 сентября 2026 года начнет массовое внедрение новых учебников для углубленного изучения естественно-научных дисциплин в российских школах. Об этом сообщил ректор физтеха Дмитрий Ливанов в интервью журналистам. Речь идет о линейке учебников по физике, математике, информатике, химии и биологии для учеников 10–11-х классов.

«С 1 сентября 2025 г. начнется апробация таких учебников в школах. Институт также разрабатывает аналогичную линейку учебников для 7–9-х классов, их подготовка займет примерно 2–3 года», — рассказал Ливанов в интервью газете «Ведомости». Он добавил, что новые учебники рассчитаны на старшеклассников, которые планируют в будущем связать свою жизнь с наукой, инженерией или IT. Учебные пособия, разработанные МФТИ, отражают новые тенденции в физике, биологии и информатике. По словам ректора вуза, в таких направлениях происходят революционные изменения в настоящий момент и их надо доносить школьникам.

В университете также ведется подготовка аналогичной серии учебников для 7–9-х классов. Разработка этой линейки, по оценке Ливанова, может занять еще два-три года. Содержание новых учебников будет регулярно актуализироваться с учетом последних научных достижений и технологических трендов. При этом в Минпросвещения пока не комментировали данную информацию.

Ранее журналисты сообщали, что Минпросвещения разрабатывает единые учебники естественно-научного цикла для углубленного уровня совместно с сотрудниками МФТИ. Базовые учебники создаются в сотрудничестве с учеными Российской академии наук, которая примет участие в подготовке материалов по физике, химии и биологии. Запуск единых учебников по естественным наукам на национальном уровне намечен на 1 сентября 2027 года. Минпросвещения также утвердило список обязательных предметов для школьников в новом учебном году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский физико-технический институт (МФТИ) с 1 сентября 2026 года начнет массовое внедрение новых учебников для углубленного изучения естественно-научных дисциплин в российских школах. Об этом сообщил ректор физтеха Дмитрий Ливанов в интервью журналистам. Речь идет о линейке учебников по физике, математике, информатике, химии и биологии для учеников 10–11-х классов. «С 1 сентября 2025 г. начнется апробация таких учебников в школах. Институт также разрабатывает аналогичную линейку учебников для 7–9-х классов, их подготовка займет примерно 2–3 года», — рассказал Ливанов в интервью газете «Ведомости». Он добавил, что новые учебники рассчитаны на старшеклассников, которые планируют в будущем связать свою жизнь с наукой, инженерией или IT. Учебные пособия, разработанные МФТИ, отражают новые тенденции в физике, биологии и информатике. По словам ректора вуза, в таких направлениях происходят революционные изменения в настоящий момент и их надо доносить школьникам. В университете также ведется подготовка аналогичной серии учебников для 7–9-х классов. Разработка этой линейки, по оценке Ливанова, может занять еще два-три года. Содержание новых учебников будет регулярно актуализироваться с учетом последних научных достижений и технологических трендов. При этом в Минпросвещения пока не комментировали данную информацию. Ранее журналисты сообщали, что Минпросвещения разрабатывает единые учебники естественно-научного цикла для углубленного уровня совместно с сотрудниками МФТИ. Базовые учебники создаются в сотрудничестве с учеными Российской академии наук, которая примет участие в подготовке материалов по физике, химии и биологии. Запуск единых учебников по естественным наукам на национальном уровне намечен на 1 сентября 2027 года. Минпросвещения также утвердило список обязательных предметов для школьников в новом учебном году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...