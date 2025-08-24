24 августа 2025

Банк, заваливший звонками свердловчанина, наказали крупным штрафом

Банк выплатит штраф в 100 тысяч рублей за 170 звонков должнику из Дегтярска
В течение двух месяцев банк заваливал клиента звонками и сообщениями
Жителю Дегтярска (Свердловская область) за пару месяцев поступило более 170 назойливых звонков и сообщений с требованием вернуть долг по кредиту. За это банк поплатился штрафом в 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по региону.

«С заявлением в ГУФССП России по Свердловской области обратился житель Дегтярска, согласно объяснению, между ним и банком заключен кредитный договор, по которому образовалась задолженность», — пояснили там. Приставы установили, что банк заваливал звонками клиента в нарушение Федерального закона №230-ФЗ.

В конце концов банк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением крупного штрафа. Сумма была выплачена в полном объеме.

