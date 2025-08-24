Банк, заваливший звонками свердловчанина, наказали крупным штрафом

Жителю Дегтярска (Свердловская область) за пару месяцев поступило более 170 назойливых звонков и сообщений с требованием вернуть долг по кредиту. За это банк поплатился штрафом в 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по региону.
«С заявлением в ГУФССП России по Свердловской области обратился житель Дегтярска, согласно объяснению, между ним и банком заключен кредитный договор, по которому образовалась задолженность», — пояснили там. Приставы установили, что банк заваливал звонками клиента в нарушение Федерального закона №230-ФЗ.
В конце концов банк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением крупного штрафа. Сумма была выплачена в полном объеме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!