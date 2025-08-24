24 августа 2025

Дмитрий Певцов и певица Валерия выступят на День города Челябинска. Афиша

Стали известны даты празднования Дня города в Челябинске
Стали известны даты празднования Дня города в Челябинске

Челябинск отметит свой 289-й день рождения 12 и 13 сентября. Об этом сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Впервые за долгое время главное празднование пройдет в историческую дату основания города — 13 сентября.

«Основные праздничные мероприятия начнутся с 1 сентября. 6 сентября пройдут уже большие праздничные мероприятия. И главные события стартуют 13 сентября. В этот день состоится большой концерт на площадке около Торгового центра», — заявил Авдеев. 

Впервые в этом году пройдет концерт в микрорайоне Западном. В гости с концертом в Челябинск приедут певица Валерия и Дмитрий Певцов. Ведущим будет Дмитрий Губерниев, уточнил Авдеев.

Ранее День города Челябинска традиционно отмечали в первые или вторые выходные сентября. В 2024 году основные мероприятия прошли 7 сентября. Для жителей выступили российские звезды — Димы Билана и группа HammAli & Navai, а также прошли различные мастер-классы, фестивали и парады.

