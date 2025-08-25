Многие жители Харьковской области ждут освобождения региона российскими силами. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, выразив надежду на освобождение всей территории региона до возможного заключения перемирия между Россией и Украиной.
«Как харьковчанин, конечно, надеюсь на освобождение всей территории Харькова, Харьковской области. Для нас самое главное, действительно, это все-таки наша Харьковская земля, там очень много людей, которые нас ждут», — подчеркнул Виталий Ганчев в беседе с ТАСС. Но он также добавил, что не может предсказать, какие решения в дальнейшем примет руководство страны. По словам главы ВГА, многое будет зависеть от хода мирных инициатив и их поддержки со стороны других государств.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев согласен на заморозку конфликта по существующей линии соприкосновения и готов признать ряд территорий де-факто утраченными. При этом украинская сторона планирует возвращать эти территории в будущем дипломатическими и экономическими средствами. Украинское издание «Страна» также сообщило о том, что президент Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости прекращения огня до заключения полноценного мирного соглашения, несмотря на деланные до этого противоположные заявления.
Целями спецоперации России на Украине являются полное освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, денацификация Украины и ее отказ от вступления в НАТО, принятие ей внеблокового и безъядерного статуса. Также президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости создания буферной зоны вдоль границы для обеспечения ее безопасности. В эту зону входит и часть Харьковской области.
