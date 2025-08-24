В Челябинске линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников и выпускников

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал от глав районов лично проконтролировать меры безопасности на торжественных линейках 1 сентября. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, линейка в этом году пройдет для первоклассников и выпускников.
«Все мероприятия, которые вы будете проводить 1 сентября, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года, должны проходить с обязательным вашим личным контролем мер безопасности. Мы должны думать о безопасности любого мероприятия — хоть первого сентября, хоть второго, хоть третьего, дата не имеет значения», — заявил Алексей Лошкин.
По словам главы города, в этом году торжественные линейки пройдут только для первоклассников и выпускников. Во многих школах принято решение проводить мероприятия внутри зданий, с возможностью допуска родителей. При этом Лошкин подчеркнул, что все образовательные учреждения должны обеспечить полный комплекс охраны: установку металлоискателей, систему пропусков, дежурство сотрудников охранных организаций и систем контроля.
«Сейчас время такое, что меры безопасности вышли на первый план, особенно когда речь идет об участии детей в массовых мероприятиях. Я еще раз акцентирую на этом внимание», — добавил мэр.
Лошкин также поручил руководителям образовательных учреждений и районным администрациям провести дополнительную работу по беседам с родителями. Мэр отметил, что необходимо донести до жителей потребность в строгом контроле безопасности на школьных праздниках.
К 1 сентября в Челябинске начнут работу сразу несколько школ. Одна из них, на полторы тысячи мест, стала частью образовательного центра «Ньютон». Школу на 1100 мест также открыли и в 34-м микрорайоне города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!