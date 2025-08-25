В Перми шеф-повара накроют 15-метровый стол с коми-пермяцкими угощениями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коми-пермяцкое застолье состоится на гастрофестивале
Коми-пермяцкое застолье состоится на гастрофестивале Фото:

В Перми на гастрофестивале «Дикоросы» (+0), который состоится 30 августа, накроют большой стол с угощениями коми-пермяцкой кухни. Авторские блюда представят шеф-повара Перми и Кудымкара. Об этом URA.RU рассказали организаторы проекта.

«В центре Перми развернут 15-метровый стол с угощениями в лучших традициях коми-пермяцкой кухни. Шеф-повара Перми и Кудымкара представят блюда, вдохновленные культурой коми-пермяков, а бабушки из Коми-Пермяцкого округа — хранительницы старинных рецептов расскажут, как приготовить подлинные яства, знакомые с детства каждому, кто рос на уральской земле», — сообщили организаторы фестиваля.

Уточняется, что мероприятие пройдет в честь празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Также в программе фестиваля кулинарные мастер-классы, на которых научат готовить национальный напиток сур в деревянном корыте, концерт живой музыки, ярмарка ремесел и фермерских продуктов. Фестиваль будет идти с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на гастрофестивале «Дикоросы» (+0), который состоится 30 августа, накроют большой стол с угощениями коми-пермяцкой кухни. Авторские блюда представят шеф-повара Перми и Кудымкара. Об этом URA.RU рассказали организаторы проекта. «В центре Перми развернут 15-метровый стол с угощениями в лучших традициях коми-пермяцкой кухни. Шеф-повара Перми и Кудымкара представят блюда, вдохновленные культурой коми-пермяков, а бабушки из Коми-Пермяцкого округа — хранительницы старинных рецептов расскажут, как приготовить подлинные яства, знакомые с детства каждому, кто рос на уральской земле», — сообщили организаторы фестиваля. Уточняется, что мероприятие пройдет в честь празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Также в программе фестиваля кулинарные мастер-классы, на которых научат готовить национальный напиток сур в деревянном корыте, концерт живой музыки, ярмарка ремесел и фермерских продуктов. Фестиваль будет идти с 12:00 до 19:00. Вход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...