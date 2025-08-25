В Перми шеф-повара накроют 15-метровый стол с коми-пермяцкими угощениями

В Перми на гастрофестивале «Дикоросы» (+0), который состоится 30 августа, накроют большой стол с угощениями коми-пермяцкой кухни. Авторские блюда представят шеф-повара Перми и Кудымкара. Об этом URA.RU рассказали организаторы проекта.
«В центре Перми развернут 15-метровый стол с угощениями в лучших традициях коми-пермяцкой кухни. Шеф-повара Перми и Кудымкара представят блюда, вдохновленные культурой коми-пермяков, а бабушки из Коми-Пермяцкого округа — хранительницы старинных рецептов расскажут, как приготовить подлинные яства, знакомые с детства каждому, кто рос на уральской земле», — сообщили организаторы фестиваля.
Уточняется, что мероприятие пройдет в честь празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Также в программе фестиваля кулинарные мастер-классы, на которых научат готовить национальный напиток сур в деревянном корыте, концерт живой музыки, ярмарка ремесел и фермерских продуктов. Фестиваль будет идти с 12:00 до 19:00. Вход свободный.
