В Челябинске ФСБ задержала заслуженного врача РФ Мыльникова

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали заведующего Единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3» Владимира Мыльникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
«Должностное лицо, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, с целью приобретения личной выгоды имущественного характера, в период 2022 года по настоящее время, действуя в интересах коммерческой организации, обеспечил беспрепятственное заключение контрактов в рамках конкурсных процедур на оказание услуг с целью функционирования центра, исключив участие иных субъектов предпринимательской деятельности. Таким образом, имущественный ущерб, причиненный Министерству здравоохранения Челябинской области, составил более 11 млн рублей только за 2024 год», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В пресс-службе СКР по региону добавили, что в отношении Мыльникова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время следователем СК проведены обысковые мероприятия, фигурант задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Согласно официальному сайту ГАУЗ «ОКБ № 3», Мыльников является кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом РФ. Специализируется на кардиологии.
