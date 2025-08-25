«АвтоВАЗ» готовит масштабную отзывную кампанию из-за проблем с рулем

Автомобили Lada Vesta могут отозвать из продажи из-за бракованного руля
Автомобили Lada Vesta могут отозвать из продажи из-за бракованного руля

Автоконцерн «АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей Lada Vesta из-за масштабной проблемы в системе рулевого управления, которая может привести к блокировке руля прямо во время движения. Об этом сообщили telegram-каналы.

По словам главы Национального автомобильного союза Антона Шапарина, компания признала существование производственного брака и намерена провести внеплановую проверку автомобилей. Lada проведет отзывную кампанию, а затем — проверку, и при необходимости изменит программное обеспечение электронного модуля, который отвечает за блокировку рулевой системы. Это отмечает telegram-канал Shot.

Ранее автовладельцы жаловались на внезапную блокировку руля при движении, у некоторых это происходило на скоростях 60–70 км/ч. Видеоролики с подобными случаями появились в интернете. Водителям приходилось глушить двигатель на несколько минут. Некоторые из них обратились в Росстандарт с требованием отозвать бракованную партию.

