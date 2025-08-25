Тюменцы устроили пожар на берегу Увильдов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фургон с полевой кухней выгорел полностью
Фургон с полевой кухней выгорел полностью Фото:

Туристы из Тюмени устроили пожар на берегу Увильдов (Челябинская область), организовав походную кухню в автоприцепе. Причиной возгорания, предварительно, стала утечка газа, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Отдыхающие из Тюмени организовали в прицепе походную кухню. Во время приготовления пищи произошло возгорание. По предварительным данным причиной ЧП послужила утечка газа из бытового 5-литрового газового баллона», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сотрудники оперативно справились с возгоранием. Распространение огня не допущено. Пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туристы из Тюмени устроили пожар на берегу Увильдов (Челябинская область), организовав походную кухню в автоприцепе. Причиной возгорания, предварительно, стала утечка газа, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Отдыхающие из Тюмени организовали в прицепе походную кухню. Во время приготовления пищи произошло возгорание. По предварительным данным причиной ЧП послужила утечка газа из бытового 5-литрового газового баллона», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Сотрудники оперативно справились с возгоранием. Распространение огня не допущено. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...