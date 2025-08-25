Тюменцы устроили пожар на берегу Увильдов

Туристы из Тюмени устроили пожар на берегу Увильдов (Челябинская область), организовав походную кухню в автоприцепе. Причиной возгорания, предварительно, стала утечка газа, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Отдыхающие из Тюмени организовали в прицепе походную кухню. Во время приготовления пищи произошло возгорание. По предварительным данным причиной ЧП послужила утечка газа из бытового 5-литрового газового баллона», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Сотрудники оперативно справились с возгоранием. Распространение огня не допущено. Пострадавших нет.
