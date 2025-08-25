В Карпинске ищут обломки ракеты, на которой мыши улетели в космос

В Карпинске продолжается облет тайги, где могут находиться обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к поисковой команде.
«Часть фрагментов уже найдена, но поиски продолжаются. Здесь густая тайга, зеленка [зелень деревьев], искать тяжело. Тем не менее могут обнаружить не только те, что упали нынче, но и обломки с прошлых запусков ракет. Такое уже бывало», — объяснил собеседник агентства.
Далее найденные фрагменты предстоит вывезти из леса и утилизировать. Ракета была запущена с Байконура 20 августа. На ее борту в космос отправился экипаж из 75 мышей и полутора тысяч мух-дрозофил. Маленьким космонавтам предстоит провести на орбите целый месяц.
