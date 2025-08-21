В Карпинске нашли обломки ракеты, на которой мыши и мухи улетели в космос

Первый же облет, состоявшийся в Карпинске (Свердловская область) 21 августа, позволил обнаружить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной накануне с Байконура. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к поисковой команде.
«Обломки были обнаружены с вертолета в тайге, в том районе, где и должны были упасть. С воздуха они выглядят как обычные куски металла, ведь отделяемые фрагменты сгорают в верхних слоях атмосферы и разрываются на части», — описал собеседник агентства.
Он добавил, что поиски будут продолжаться, потому что остались ненайденные фрагменты. Далее их вывезут из леса и утилизируют.
Ракета-носитель была запущена с Байконура 20 августа. На ее борту в космос отправился уникальный груз — научный спутник «Бион-М» с экипажем из 75 мышей и полутора тысяч мух-дрозофил. Маленьким космонавтам предстоит провести на орбите целый месяц.
