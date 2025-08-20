Вечером 20 августа в районе Карпинска (Свердловская область) упали обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б», пущенной с Байконура. Местные жители сняли этот момент на видео.
Как видно на кадрах, опубликованных в группе «Подслушано Карпинск» во «ВКонтакте», в небе светится некий объект, который летит к земле. Внешне это напоминает падающую звезду. «Падение ступени, было видно даже из Серова», — сказано под видео.
Ступени упали в определенном квадрате, заранее просчитанном в Роскосмосе. Это местность в 20 км севернее поселка Кытлым, в 10-12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 км западнее поселка Сосновка, в 4-5 км южнее границ заповедника Денежкин камень и в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива.
«Сначала в небе было свечение, а потом будто раскаты грома и хлопок. Но нынче мне он показался не сильно громким, в прошлые запуски было громче», — отметила одна из местных жительниц. Она добавила, что нынче хорошо наблюдать за падением фрагментов не получилось из-за пасмурной погоды.
В ближайшее время специальный отряд спасателей и представителей Роскосмоса вылетит на вертолете, чтобы обнаружить упавшие обломки. Их предстоит не просто найти, но и вывезти, чтобы утилизировать.
