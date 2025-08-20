20 августа 2025

Обломки ракеты упали на Свердловскую область. Видео

Падение фрагментов было видно из разных городов на севере Свердловской области
Падение фрагментов было видно из разных городов на севере Свердловской области

Вечером 20 августа в районе Карпинска (Свердловская область) упали обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б», пущенной с Байконура. Местные жители сняли этот момент на видео. 

Как видно на кадрах, опубликованных в группе «Подслушано Карпинск» во «ВКонтакте», в небе светится некий объект, который летит к земле. Внешне это напоминает падающую звезду. «Падение ступени, было видно даже из Серова», — сказано под видео.

Ступени упали в определенном квадрате, заранее просчитанном в Роскосмосе. Это местность в 20 км севернее поселка Кытлым, в 10-12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 км западнее поселка Сосновка, в 4-5 км южнее границ заповедника Денежкин камень и в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива.

«Сначала в небе было свечение, а потом будто раскаты грома и хлопок. Но нынче мне он показался не сильно громким, в прошлые запуски было громче», — отметила одна из местных жительниц. Она добавила, что нынче хорошо наблюдать за падением фрагментов не получилось из-за пасмурной погоды. 

В ближайшее время специальный отряд спасателей и представителей Роскосмоса вылетит на вертолете, чтобы обнаружить упавшие обломки. Их предстоит не просто найти, но и вывезти, чтобы утилизировать. 

