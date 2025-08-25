В Тюмени крупный завод сокращает сотни сотрудников

Сотни людей потеряют работу
С завода «Свеза Тюмень» за пару месяцев будут уволены 323 человека. Об этом стало известно журналистам.
«Завод закрывают на консервацию. Все работники будут сокращены. Это 323 человека», — сообщает 72.ru.
Информацию подтвердили в департаменте труда и занятости региона. Там отметили, что работники будут уволены в период с августа по октябрь. Специалисты консультируют будущих безработных о правилах регистрации на бирже труда и открытых вакансиях.
URA.RU направило запрос в адрес завода. Ответ ожидается.
