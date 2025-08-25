В ХМАО арестовали хулигана, избившего человека и угрожавшего бейсбольной битой

В Мегионе суд арестовал местного жителя, который сначала угрожал прохожему бейсбольной битой, а затем избил его руками. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Обвиняемый, воспользовавшись малозначительным поводом, демонстрировал бейсбольную биту, используя ее как средство запугивания, и нанес не менее двух ударов руками по лицу потерпевшему, причинив ему физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения. Действия подозреваемого квалифицированы как умышленные и совершенные из хулиганских побуждений», — сказано в сообщении канала.
Защита просила назначить домашний арест, однако суд получил от участкового отрицательную характеристику личности на обедняемого и оставил его под арестом. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени вреда здоровью потерпевшего.
