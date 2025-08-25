В ХМАО арестовали хулигана, избившего человека и угрожавшего бейсбольной битой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мегионе арестовали хулигана, избившего прохожего
В Мегионе арестовали хулигана, избившего прохожего Фото:

В Мегионе суд арестовал местного жителя, который сначала угрожал прохожему бейсбольной битой, а затем избил его руками. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Обвиняемый, воспользовавшись малозначительным поводом, демонстрировал бейсбольную биту, используя ее как средство запугивания, и нанес не менее двух ударов руками по лицу потерпевшему, причинив ему физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения. Действия подозреваемого квалифицированы как умышленные и совершенные из хулиганских побуждений», — сказано в сообщении канала.

Защита просила назначить домашний арест, однако суд получил от участкового отрицательную характеристику личности на обедняемого и оставил его под арестом. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени вреда здоровью потерпевшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мегионе суд арестовал местного жителя, который сначала угрожал прохожему бейсбольной битой, а затем избил его руками. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Обвиняемый, воспользовавшись малозначительным поводом, демонстрировал бейсбольную биту, используя ее как средство запугивания, и нанес не менее двух ударов руками по лицу потерпевшему, причинив ему физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения. Действия подозреваемого квалифицированы как умышленные и совершенные из хулиганских побуждений», — сказано в сообщении канала. Защита просила назначить домашний арест, однако суд получил от участкового отрицательную характеристику личности на обедняемого и оставил его под арестом. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени вреда здоровью потерпевшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...