24 июня 2024

Бастрыкин заинтересовался поножовщиной подростков в ХМАО

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о поножовщине подростков в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК потребовал доклад о расследовании уголовного дела
Глава СК потребовал доклад о расследовании уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании драки подростков в Ханты-Мансийске. Один из участников конфликта ранил ножом двух школьников.

«Находясь на территории парковки, расположенной по улице Пионерской, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и используя малозначительный повод, причинил телесные повреждения двум несовершеннолетним, ранив их ножом. Одному из пострадавших причинены тяжкие телесные повреждения», — говориться в telegram-канале Следкома.

Инцидент произошел в конце апреля. Следователи также установили, что двумя днями ранее этот же 15-летний подросток сговорился с сообщником и вымогал у школьника деньги. Против него завели уголовное дело. «В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляют следователи.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании драки подростков в Ханты-Мансийске. Один из участников конфликта ранил ножом двух школьников. «Находясь на территории парковки, расположенной по улице Пионерской, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и используя малозначительный повод, причинил телесные повреждения двум несовершеннолетним, ранив их ножом. Одному из пострадавших причинены тяжкие телесные повреждения», — говориться в telegram-канале Следкома. Инцидент произошел в конце апреля. Следователи также установили, что двумя днями ранее этот же 15-летний подросток сговорился с сообщником и вымогал у школьника деньги. Против него завели уголовное дело. «В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляют следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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