Бастрыкин заинтересовался поножовщиной подростков в ХМАО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании драки подростков в Ханты-Мансийске. Один из участников конфликта ранил ножом двух школьников.
«Находясь на территории парковки, расположенной по улице Пионерской, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и используя малозначительный повод, причинил телесные повреждения двум несовершеннолетним, ранив их ножом. Одному из пострадавших причинены тяжкие телесные повреждения», — говориться в telegram-канале Следкома.
Инцидент произошел в конце апреля. Следователи также установили, что двумя днями ранее этот же 15-летний подросток сговорился с сообщником и вымогал у школьника деньги. Против него завели уголовное дело. «В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляют следователи.
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