Слуцкий предложил сделать горячее питание для школьников бесплатным

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой сделать бесплатным горячее питание всем учащимся школ. Он подчеркнул, что питание школьников напрямую влияет не только на их здоровье, но и на успеваемость.
"Мы уверены, что наша страна в состоянии накормить всех наших школьников без исключения. Если инициатива ЛДПР будет реализована, комбинаты детского питания заработают по всей России, а вместе с ними запустится логистика, производство питания, заготовка мяса, овощные склады, молочка. Миллионы накормленных детей и тысячи рабочих мест для их родителей!" — сказал Слуцкий для РИА Новости.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для школьников. По их мнению, эта мера положительно скажется на социальной ситуации учащихся. Кроме того, Миронов напомнил, что в Росси низкая демография, одна из главных причин — отсутствие денег на содержание детей, передает 360.ru.
Данное предложение было озвучено в ходе презентации его доклада под названием "ЛДПР против неравенства в школьном образовании!". По словам Слуцкого, предоставление доступного горячего питания в образовательных учреждениях создает равные условия для получения знаний для детей из семей с различным уровнем дохода, включая многодетные семьи. Если экономить на питании детей сегодня, в будущем это приведет к слабому молодому поколению, а впоследствии — к проблемам со здоровьем у всего населения.
На данный момент ситуация с обеспечением школьников горячим питанием значительно различается по регионам страны: в одних субъектах практически все учащиеся получают полноценные обеды, тогда как в других около половины детей вынуждены уходить из школы голодными. Так, например, в Белгородской области горячим питанием обеспечены более 98% школьников, тогда как в Севастополе этот показатель составляет лишь порядка 50%. Введение бесплатного питания для учеников начальных классов, реализованное несколько лет назад, доказало свою эффективность. ЛДПР настаивает на дальнейшем развитии этой инициативы», — подчеркнул депутат в интервью telegram-каналу.
