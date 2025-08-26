У родителей школьников появится дополнительный выходной

Рыбальченко: 1 сентября должен быть выходным днем для всех работающих родителей
Оплачиваемым выходным могут сделать День знаний, сообщил Рыбальченко
Оплачиваемым выходным могут сделать День знаний, сообщил Рыбальченко

Для всех работающих родителей 1 сентября должен стать выходным днем, оплачиваемым за счет средств социального фонда. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Идея предоставления выходного дня родителям 1 сентября уже давно предлагается экспертами и родительскими сообществами. Выходной день не прихоть, а необходимость для родителей школьников и дошкольников», — заявил Рыбальченко. Он также отметил, что сейчас каждый родитель решает с работодателями этот вопрос самостоятельно, и что не все из последних идут навстречу.

Сергей Рыбальченко добавил, что для семьи с одним ребенком можно было бы сделать оплачиваемый выходной для одного родителя. Если же детей двое и больше, то для обоих родителей.

Ранее с аналогичной инициативой выступал первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев. Он предложил сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников и сообщил о подготовке соответствующего законопроекта. Об этом сообщает RT.

