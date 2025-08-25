В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) экстренно пассажирский самолет авиакомпании Air China из-за отказа двигателя. Об этом сообщает telegram-канал «База». Инцидент произошел на рейсе Лондон — Пекин: Boeing 777-39L(ER), на борту которого находились 311 человек.
«Boeing 777-39L(ER) вылетел в 21:43 (UTC) из британского Хитроу, а сел в Нижневартовске в 06:23 (по мск) из-за отказа двигателя», — пишет Baza.
Причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двух двигателей воздушного судна. Несмотря на неисправность, самолет успешно сел на взлетно-посадочную полосу и самостоятельно доехал до перрона. Местные службы оперативно отреагировали на экстренную посадку, к самолету сразу подогнали подходящий трап. Компания отправит за пассажирами, скорее всего, резервный борт вместе с техниками и деталями, поскольку такой лайнер в Нижневартовске местные техники вряд-ли починят, уточнил собеседник издания.
Видео: BAZA
Сейчас обсуждается, где разместить пассажиров. Также остается открытым вопрос организации быта иностранцев: из-за санкций зарубежные банковские карты не принимаются в России, что может осложнить оплату гостиниц и других услуг.
