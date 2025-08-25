25 августа 2025

К выборам в Заксобрание Челябинской области напечатают более 4 млн бюллетеней

Бюллетени изготовят не позднее 29 августа
Бюллетени изготовят не позднее 29 августа
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

В Челябинской области к выборам в Законодательное собрание напечатают два вида избирательных бюллетеней общим количеством 4 639 200 штук. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии. 

«На выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва будет изготовлено два вида избирательных бюллетеней. Общее количество — 4 639 200», — сообщила пресс-служба избиркома в telegram-канале. Их изготовят не позднее 29 августа. 

Бюллетени напечатают для выборов по 30 одномандатным округам, где выбирают конкретного кандидата и по единому избирательному округу, где голосуют за партии. Каждого вида бюллетеней будет напечатано по 2 319 600 экземпляров, в том числе 1 702 500 стандартных и 617 100 — для голосования с помощью КОИБ. 

В сентябре жители Челябинской области выберут новый состав регионального парламента. Из 60 депутатов половина выберут в 30 одномандатных округах, а оставшиеся — по партийным спискам. Голосование пройдет с 12 по 14 сентября. Актуальная информация по выборам в Законодательное собрание области собрана в сюжете на URA.RU. 

