25 августа 2025

Ядовитые пауки-осы приближаются к Екатеринбургу. Фото

Ядовитые пауки-осы поселились в Каменске-Уральском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Его укус по степени болезненности сравним с укусом обычной осы
Его укус по степени болезненности сравним с укусом обычной осы Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область, около 100 километров до Екатеринбурга) местные жители заметили массовое появление гигантских ядовитых пауков-ос (Аргиопа Брюнниха). Кадрами поделились очевидцы.

«Сегодня [26 августа] такого паука заметили недалеко от проходной одного из заводов», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский» слова собеседника. На прошлой неделе пауков находили возле санаторного лагеря «Три пещеры».

Недавно пауков-ос начали фиксировать жители Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской, Калужской областей. Укус этого вида по степени болезненности сравним с укусом обычной осы и, как правило, сопровождается появлением припухлости. У отдельных людей возможно развитие аллергической реакции, в редких случаях способной привести к анафилактическому шоку.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область, около 100 километров до Екатеринбурга) местные жители заметили массовое появление гигантских ядовитых пауков-ос (Аргиопа Брюнниха). Кадрами поделились очевидцы. «Сегодня [26 августа] такого паука заметили недалеко от проходной одного из заводов», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский» слова собеседника. На прошлой неделе пауков находили возле санаторного лагеря «Три пещеры». Недавно пауков-ос начали фиксировать жители Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской, Калужской областей. Укус этого вида по степени болезненности сравним с укусом обычной осы и, как правило, сопровождается появлением припухлости. У отдельных людей возможно развитие аллергической реакции, в редких случаях способной привести к анафилактическому шоку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...