В Каменске-Уральском (Свердловская область, около 100 километров до Екатеринбурга) местные жители заметили массовое появление гигантских ядовитых пауков-ос (Аргиопа Брюнниха). Кадрами поделились очевидцы.
«Сегодня [26 августа] такого паука заметили недалеко от проходной одного из заводов», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский» слова собеседника. На прошлой неделе пауков находили возле санаторного лагеря «Три пещеры».
Недавно пауков-ос начали фиксировать жители Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской, Калужской областей. Укус этого вида по степени болезненности сравним с укусом обычной осы и, как правило, сопровождается появлением припухлости. У отдельных людей возможно развитие аллергической реакции, в редких случаях способной привести к анафилактическому шоку.
