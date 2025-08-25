25 августа 2025

Что известно об инциденте с экстренной посадкой в ХМАО самолета Air China

Пассажиры рейса Лондон-Пекин, экстренно севшего в ХМАО, ждут разрешения на выход
Пассажиры рейса Лондон-Пекин, экстренно севшего в ХМАО, ждут разрешения на выход
новость из сюжета
В Нижневартовске экстренно сел рейс Лондон — Пекин из-за отказа двигателя

Сегодня утром в Нижневартовске (ХМАО) экстренно приземлился борт Boeing 777-39L(ER). Вынужденная посадка связана с поломкой двигателя. Рассказываем, что известно к этому часу.

Инцидент произошел на рейсе Лондон-Пекин. На борту Boeing 777-39L(ER) находились, по данным Росавиации, 265 человек. Из них 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры подведомственной Росавиации Госкорпорации оперативно предоставили экипажу данные о ближайших запасных аэродромах, выбран Нижневартовск — из-за хорошей погоды и подходящей взлетно-посадочной полосы. Boeing 777-300 произвел благополучную посадку через 60 минут после объявления сигнала PAN.

Для перевозки людей Air China направила в Нижневартовск резервный борт. Ожидается, что он прибудет в 14:00 мск и вылетит в Лондон в 18:00 мск. Пока же пассажиры находятся в самолете, который подключили к стационарным системам жизнеобеспечения. Люди обеспечены питанием и водой.

По заявлению мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко, как только будет получено разрешение федеральных органов, пассажиров переведут в международный терминал местного аэропорта. Для них готовят места отдыха и питание.

В Уральской транспортной прокуратуре ситуация находится на контроле. Сургутская транспортная прокуратура контролирует работу служб аэропорта.

