Пассажиров экстренно приземлившегося в ХМАО борта Air China переведут в аэропорт

Пассажиров рейса Лондон — Пекин, который из-за отказа двигателя экстренно приземлился в Нижневартовске, переведут в международный терминал местного аэропорта. Об этом URA.RU сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.
«Пока пассажиры на борту. Решается вопрос с пограничными службами об их выпуске из самолета. Как только люди окажутся в международном терминале аэропорта Нижневартовска, будет оказано содействие в организации мест отдыха, питания, подаче воды,» — пояснил Кощенко.
В международный терминал пассажиров помещают в связи с тем, что там находится таможенный пункт. Иностранцы, находящиеся в самолете, должны пройти пограничный контроль. Эти вопросы находятся в компетенции федеральных органов.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) экстренно пассажирский самолет авиакомпании Air China. Уральская транспортная прокуратура контролирует ситуацию. Пассажирам выделят резервный борт. Росавиация объяснила причины экстренной посадки рейса Air China в ХМАО.
