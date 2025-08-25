25 августа 2025

Пассажиров экстренно приземлившегося в ХМАО борта Air China переведут в аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэрия Нижневартовска готовит места отдыха и питание для иностранцев с рейса Лондон-Пекин
Мэрия Нижневартовска готовит места отдыха и питание для иностранцев с рейса Лондон-Пекин Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске экстренно сел рейс Лондон — Пекин из-за отказа двигателя

Пассажиров рейса Лондон — Пекин, который из-за отказа двигателя экстренно приземлился в Нижневартовске, переведут в международный терминал местного аэропорта. Об этом URA.RU сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.

«Пока пассажиры на борту. Решается вопрос с пограничными службами об их выпуске из самолета. Как только люди окажутся в международном терминале аэропорта Нижневартовска, будет оказано содействие в организации мест отдыха, питания, подаче воды,» — пояснил Кощенко.

В международный терминал пассажиров помещают в связи с тем, что там находится таможенный пункт. Иностранцы, находящиеся в самолете, должны пройти пограничный контроль. Эти вопросы находятся в компетенции федеральных органов.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) экстренно пассажирский самолет авиакомпании Air China. Уральская транспортная прокуратура контролирует ситуацию. Пассажирам выделят резервный борт. Росавиация объяснила причины экстренной посадки рейса Air China в ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиров рейса Лондон — Пекин, который из-за отказа двигателя экстренно приземлился в Нижневартовске, переведут в международный терминал местного аэропорта. Об этом URA.RU сообщил мэр города Дмитрий Кощенко. «Пока пассажиры на борту. Решается вопрос с пограничными службами об их выпуске из самолета. Как только люди окажутся в международном терминале аэропорта Нижневартовска, будет оказано содействие в организации мест отдыха, питания, подаче воды,» — пояснил Кощенко. В международный терминал пассажиров помещают в связи с тем, что там находится таможенный пункт. Иностранцы, находящиеся в самолете, должны пройти пограничный контроль. Эти вопросы находятся в компетенции федеральных органов. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) экстренно пассажирский самолет авиакомпании Air China. Уральская транспортная прокуратура контролирует ситуацию. Пассажирам выделят резервный борт. Росавиация объяснила причины экстренной посадки рейса Air China в ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...