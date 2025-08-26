Родителям рассказали, как законно получить выходной 1 сентября

Родители школьников в России имеют право взять отпуск за свой счет в День знаний, чтобы провести 1 сентября вместе с детьми. Об этом сообщили в Минтруде.
«Взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Даже если эта дата не указана в графике отпусков, по согласованию с работодателем можно внести изменения», — говорится в сообщении Минтруда. Оно опубликовано в telegram-канале Министерства.
Альтернативным вариантом является оформление отпуска без сохранения заработной платы. Такой отпуск может быть предоставлен по семейным обстоятельствам или иным уважительным причинам на основании письменного заявления сотрудника и с согласия работодателя. В Минтруде подчеркнули, что некоторым категориям работников отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы невозможно. В частности, это касается сотрудников с инвалидностью, супругов военнослужащих и ряда других лиц.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой, что для всех работающих родителей в России День знаний должен быть выходным днем. Оплачивать его можно за счет средств Соцфонда РФ. Рыбальченко отметил, что в случае семьи с одним ребенком следовало бы предусмотреть оплачиваемый выходной для одного из родителей, а если в семье двое и более детей — предоставить такой выходной обоим родителям.
