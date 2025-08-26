Инфекционист рассказал, какие штаммы гриппа ждут россиян в новом сезоне

Инфекционист Коновалов: прививку от гриппа можно делать уже в августе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Привитые против гриппа болеют реже и легче, отметил Коновалов
Привитые против гриппа болеют реже и легче, отметил Коновалов Фото:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала обновленные рекомендации по составу вакцин против гриппа на осенне-зимний сезон 2025/2026 годов. Среди новых штаммов, которые войдут в состав вакцин: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); и другие. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

«Привитые против гриппа болеют реже и легче. Благо, на сегодняшний день, в августе, вакцины в России уже доступны для использования», — отметил Коновалов. Его слова передает "Майл.ру Здоровье". 

ВОЗ советует включить в трехвалентные вакцины следующие варианты вируса гриппа: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); а также B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). Для четырехвалентных вакцин, обеспечивающих расширенный спектр защиты, дополнительно будет использован штамм, аналогичный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Помимо гриппа, в предстоящем сезоне ожидается рост заболеваемости и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди них : риновирус, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и вирусы парагриппа. Динамика распространения различных инфекций меняется из года в год и во многом определяется уровнем вакцинации населения, подчеркнул Иван Коновалов. 

Эксперт также обратил внимание на важное новшество в профилактике тяжелых форм респираторно-синцитиальной инфекции — представителям групп риска станет доступна пассивная иммунизация с использованием рекомбинантных антител против респираторно-синцитиального вируса. Среди тех, кто входит в группу риска: маленькие дети и пожилые люди  с хроническими заболеваниями. По словам Коновалова, нововведение позволит медикам применять современные методы для защиты тех, у кого даже обычная инфекция может привести к серьезным осложнениям.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается увеличение числа случаев новых вирусных инфекций, значительную часть которых представляют арбовирусы — возбудители, распространяющиеся посредством укусов членистоногих. Об этом сообщила специалист по инфекционным и паразитарным заболеваниям Светлана Звонцова, ссылаясь на мировые тенденции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала обновленные рекомендации по составу вакцин против гриппа на осенне-зимний сезон 2025/2026 годов. Среди новых штаммов, которые войдут в состав вакцин: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); и другие. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов. «Привитые против гриппа болеют реже и легче. Благо, на сегодняшний день, в августе, вакцины в России уже доступны для использования», — отметил Коновалов. Его слова передает "Майл.ру Здоровье".  ВОЗ советует включить в трехвалентные вакцины следующие варианты вируса гриппа: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); а также B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). Для четырехвалентных вакцин, обеспечивающих расширенный спектр защиты, дополнительно будет использован штамм, аналогичный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata). Помимо гриппа, в предстоящем сезоне ожидается рост заболеваемости и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди них : риновирус, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и вирусы парагриппа. Динамика распространения различных инфекций меняется из года в год и во многом определяется уровнем вакцинации населения, подчеркнул Иван Коновалов.  Эксперт также обратил внимание на важное новшество в профилактике тяжелых форм респираторно-синцитиальной инфекции — представителям групп риска станет доступна пассивная иммунизация с использованием рекомбинантных антител против респираторно-синцитиального вируса. Среди тех, кто входит в группу риска: маленькие дети и пожилые люди  с хроническими заболеваниями. По словам Коновалова, нововведение позволит медикам применять современные методы для защиты тех, у кого даже обычная инфекция может привести к серьезным осложнениям. Ранее сообщалось, что в России наблюдается увеличение числа случаев новых вирусных инфекций, значительную часть которых представляют арбовирусы — возбудители, распространяющиеся посредством укусов членистоногих. Об этом сообщила специалист по инфекционным и паразитарным заболеваниям Светлана Звонцова, ссылаясь на мировые тенденции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...