Инфекционист рассказал, какие штаммы гриппа ждут россиян в новом сезоне

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала обновленные рекомендации по составу вакцин против гриппа на осенне-зимний сезон 2025/2026 годов. Среди новых штаммов, которые войдут в состав вакцин: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); и другие. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.
«Привитые против гриппа болеют реже и легче. Благо, на сегодняшний день, в августе, вакцины в России уже доступны для использования», — отметил Коновалов. Его слова передает "Майл.ру Здоровье".
ВОЗ советует включить в трехвалентные вакцины следующие варианты вируса гриппа: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); а также B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). Для четырехвалентных вакцин, обеспечивающих расширенный спектр защиты, дополнительно будет использован штамм, аналогичный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).
Помимо гриппа, в предстоящем сезоне ожидается рост заболеваемости и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди них : риновирус, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и вирусы парагриппа. Динамика распространения различных инфекций меняется из года в год и во многом определяется уровнем вакцинации населения, подчеркнул Иван Коновалов.
Эксперт также обратил внимание на важное новшество в профилактике тяжелых форм респираторно-синцитиальной инфекции — представителям групп риска станет доступна пассивная иммунизация с использованием рекомбинантных антител против респираторно-синцитиального вируса. Среди тех, кто входит в группу риска: маленькие дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями. По словам Коновалова, нововведение позволит медикам применять современные методы для защиты тех, у кого даже обычная инфекция может привести к серьезным осложнениям.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается увеличение числа случаев новых вирусных инфекций, значительную часть которых представляют арбовирусы — возбудители, распространяющиеся посредством укусов членистоногих. Об этом сообщила специалист по инфекционным и паразитарным заболеваниям Светлана Звонцова, ссылаясь на мировые тенденции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.